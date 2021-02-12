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HDP önünde evlat nöbeti eylemine katılan aile sayısı 203'e yükseldi

HDP önünde evlat nöbeti eylemine katılan aile sayısı 203'e yükseldi
HDP önünde evlat nöbeti eylemine katılan aile sayısı 203'e yükseldi

Çocukların terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı. Eylemin 529’uncu gününde eylem yapan aile sayısı 203’e ulaştı.

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 529'ncu gününde de devam ederken, evlat nöbetine bir aile daha katıldı. 2014 yılında Bitlis Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi iken ortadan kaybolan ve daha sonra terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı öğrenilen Nevzat Eregli'nin annesi Güli ile babası İbrahim Eregli, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek evlat nöbeti eylemine katıldı.

Oğlunun terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını ve aileleri televizyonda izlerken kendisinin nöbete katılmak için Van'dan Diyarbakır'a geldiğini anlatan baba Eregli, "Benim oğlumu HDP ve PKK zorla dağa kaçırdı. Ben oğlumu onlardan almak için buraya geldim ve almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlum beni görüyor ve izliyor ise kaçıp gelmesini ve güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum" dedi.

Anne Güli Eregli de gözyaşları içerisinde oğluna kaçıp gelmesi ve güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Aile, açıklamaların ardından çocuklarının fotoğrafını alarak çadıra geçip nöbete başladı.

Sedat Irmak
 

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