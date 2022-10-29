HDP önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı 319'a yükseldi

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin 3 Eylül 2019 başlattığı evlat nöbeti, bin 153'üncü güne girdi. Evlat nöbetindeki aileler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde Türk bayrağı açıp ellerindeki 319 tane balonu gökyüzüne bıraktı. Ailelerin nöbetine 2015'te işe gidiyorum diye evden çıkıp ve bir daha haber alınamayan Mehmet Karakaş'ın babası Sefer Karakaş katıldı.

Murat Başal

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