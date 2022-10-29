İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

HDP önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı 319'a yükseldi

HDP önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı 319'a yükseldi
HDP önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı 319'a yükseldi

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 319 ailenin evlat nöbeti, bin 153'üncü günde de sürdü. Aileler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ellerindeki 319 balonu uçurarak kutladı. Aile sayısı 319’a yükseldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin 3 Eylül 2019 başlattığı evlat nöbeti, bin 153'üncü güne girdi. Evlat nöbetindeki aileler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde Türk bayrağı açıp ellerindeki 319 tane balonu gökyüzüne bıraktı. Ailelerin nöbetine 2015'te işe gidiyorum diye evden çıkıp ve bir daha haber alınamayan Mehmet Karakaş'ın babası Sefer Karakaş katıldı.

Murat Başal

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.