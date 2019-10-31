HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek çığ gibi büyüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin 3 Eylül'de başlattığı evlat nöbetine destek ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda, Kocaeli'nden gezi amacı ile Diyarbakır'a gelen bir grup kadın, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Ziyarette ailelerle tek tek görüşen kadınlar, ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile eylemde olan anne ve babalarla tek tek görüşüp yanlarında oldukları mesajını verdi.

"Çocukların elinde silah değil kalem defter olmalıydı"

Aileleri görmeye geldiklerini belirten Nebahat Yetimaslan, "Aileleri gördük. çok üzgünüm. Bir damla çocuklardan ne istiyorlar bilemiyorum ve aileleri ne için üzüyorlar onu da bilemiyorum. Tez günde tez saatte ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Hepimizin duaları bizim annelerimiz ve kardeşlerimiz içindir” dedi.

Ailelerin dik duruşlarından dolayı tebrik ettiğini belirten Fethiye Akay ise, "Hiçbir anne ve hiçbir baba evladını dağa çıkarılmasını istemez. Bunlara yazık günahtır. Bu evlatların şuanda elinde silah değil kalem ve defter olması gerekiyordu. Bu çocukların okuyup hem kendi milletine hem de dünyadaki tüm çocuklara yardımcı olması gereken çocuklar bunlar. Bunlarda istemez mağaralarda yaşamak, bunlarda sıcak yataklarında yatmak isterler ve amaç nedir, biz hepimiz birliğiz, Türk milletiyiz, Türkiye'deyiz ve her şeyi ile Müslümanı, Hristiyan'ı ve her şeyi ile biz kardeşiz. Bir bayrak altında hepimizi yaşamak istiyoruz. Sonuçta biz kardeşiz halk olarak fırsat vermemeliyiz. Özellikle buradaki anneleri ben tebrik etmek istiyorum. Günlerdir buradalar, ne için evlatları için buradalar. Yazık bunlara en kısa sürede evlatlarına kavuşmalarını diliyorum” diye konuştu.

Ziyaretin ardından kadınlar ailelerle birlikte 'kahrolsun PKK' sloganı attı.

Kadınlar, ziyaretlerinin ardında bölgeden ayrıldı.

Sedat Irmak

