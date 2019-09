HDP önünde eylem yapan aile sayısı 7. günde 17'ye yükseldi

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 7'nci gününde 17'ye yükseldi. Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Saliha Edizer ile Süleyman Aydın, çocuklarının bulunması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katıldı.

Oğlu Yakup Edizer'in dağda olduğu görüntüsünün yayınlandığını belirten anne Saliha Edizer, çocuğunu dağa HDP'nin yolladığını savundu. Anne Edizer, "9 Haziran 2015'te çocuğumu kandırıp gönderdiler. İstanbul'dan geldim, lise öğrencisiydi, evden çıkmayan bir çocuk birdenbire kandırılıp kayboldu. Arkadaşlarından biriyle konuştu, biri Kağıthane ilçesine gönderip, ben geliyorum demiş, o çocukta öğrenciydi. O çocuktan şüphelendim, Kağıthane'de HDP başkanlığımı var bilmiyorum, ben desteklemedim hiçbir zaman desteklemem de, çocuğumu istiyorum. Benimki de olmak üzere bütün annelerin yüreği yanıyor, çocuğumu bulamıyorum diye gece gündüz ağlıyorum.

Çocuğumun bana ihtiyacı var, yanımda olsun istiyorum, kendi iradesi olmadan çocuğu kaçırıp gönderdiler. 14 yaşını bitirmişti kaçırılırken, şuanda 19 yaşında. Hiç haber alamadım, sadece bir akrabamız, Kürt kanalı izlerken videosunu görüyor. Bizde oradan gördük, yoksa bilmiyordum. Çocuğumu değiştirmişler ama tanıdık, yöresel kıyafetlerini falan giydirmişler. Çocuğumu HDP götürdü başkada kimse götürmedi, çünkü onların ilçesinde gitti. Biz burada eylem yapacağız, çocuklarımız getirilinceye kadar, çocuklarımızı da getirmelerini istiyoruz” dedi.

"Gerekirse burada ölmeye razıyız"

Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın ise Diyarbakır'da barış sürecinde çocuğunun kaçırıldığını aktardı. Aydın, "Çocuğum 2015'te kayboldu, bir eve geldim evdekiler Özkan gelmemiş dediler, sorduk soruşturduk çocukları dağa götürdüklerini söylediler. Ben gidip polise söyledim, onlarda Lice'ye büyük bir ihtimal götürdüklerini söylendi. Bende minibüse bindim Lice'ye gittim terör örgütlerinin yanına, onlarda geldi, çocuğumun kaybolduğunu söyledim, adını soyadını aldılar. Soruşturdular oğlumun orada olduğunu söylediler, dedim oğlum 15 yaşında verin ne işi var burada, daha sonra oğlumu gönderdiklerini ve burada olmadığını söylediler.

Daha sonra zorluk çıkardılar hiçbir şey yapamadan eve dönüm. Tekrardan polisi bilgilendirdim, 4 yıldır oğlum kayıp 15 yaşındaki çocuğun ne işi var dağda, hiçbir şekilde haber alamadım. Annesi hasta evde kalkamıyor, oğlumdan dolayı babam rahmet etti, perişan bir haldeyiz oğlumun gelmesini istiyoruz. Oğlumu buraya getirmeden götürmezler, onun için ben buradayım ve arkadaşlarıma katılıyorum. Gerekirse biz burada ölmeye de razıyız, oğlumu versinler. Oğlum kuaför salonunda çalışıyordu” diye konuştu.

Ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi sürüyor.

Tehditler anaları yıldırmıyor

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde annelerin eylemi tehditlere rağmen devam ederken, Türkiye'nin dört bir yanından da annelere destekler sürüyor. Oğlu terör arananlar listesinde bulunan Sabiha Balta da HDP önündeki eyleme katıldı.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 22 Ağustos tarihinde Hacire Akar'ın oğlunun dağa götürüldüğünü iddia ederek başlattığı eylem büyüyerek devam ediyor. Hacire Akar'ın başlattığı eylemin ardından oğluna kavuşması, çocukları dağa götürülen diğer annelere örnek oldu. Çocuğu dağda olan anneler akın akın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan eyleme katılarak bir an evvel çocuklarının getirilmesini istiyor. Anneler eylemlerini sürdürürken, bazı HDP'liler sosyal medya üzerinden veya eylemin yapıldığı yere giderek anneleri tehdit etti. HDP il ve ilçe yöneticilerinin tehditlerine aldırış etmeden eylemlerini sürdüren annelere Türkiye'nin dört bir yanından destekler sürüyor.

Oğlu gri listede aranıyor, anne eylemde

Eyleme katılan Sabiha Balta 5 yıldır haber alamadığı oğlu Arafat Balta'nın HDP tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Sabiha Balta'nın oğlu Arafat Balta, İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi 300 bin lira ödüllü gri listede aranırken, annesi HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan eyleme katılarak oğluna kavuşmak istediğini haykırdı. Zazaca konuşan Sabiha Balta, “Ben şikayetçiyim bu rütvetçilerden. Çocuğumu getirmezlerde bunları ateşe veririm. 5 yıldır çocuğumdan haber alamıyorum. Nereden getiriyorlarsa getirsinler çocuğumu getirsinler. Çocuğumu HDP'liler götürdü. Ben çocuğumu istiyorum. Ben bu halimle tarla sürüp, hayvancılık yaparak çocuğumu besledim. Bu rüşvetçiler çocukları götürüyorlar ve götürdükleri çocukları da öldürtüyorlar. Bunlar dış devletlerin maşalarıdır. Çocuğumu ölü ya da diri getirmelerini istiyorum” dedi.

Eyleme katılan aile sayısı 17'e ulaştı

Öte yandan Hacire Akar'ın başlattığı eylem her geçen gün büyüyerek devam ediyor. 22 Ağustos tarihinde Hacire Akar'ın başlattığı ve oğluna kavuşarak sonlandırdığı eylemden güç alan anneler dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için eylemlerini aralıksız sürdürüyor. Bugün itibariyle eylem başlatan aile sayısı 17'e yükseldi. Aile sayısı her geçen gün artarak devam ederken, polis ekipleri de eylem yapan annelere yönelik her türlü tehdide karşı tüm önlemlerini aldı.

Murat Başal