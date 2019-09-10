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HDP önünde eylem yapan ailelere Varank ailesinden ziyaret

HDP önünde eylem yapan ailelere Varank ailesinden ziyaret
HDP önünde eylem yapan ailelere Varank ailesinden ziyaret

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank ve ablası Ayşegül Arslantürk, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere 15 Temmuz Derneği üyelerinden şehit Prof. Dr. İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank ile ablası Ayşe Arslantürk de destek verdi. Ailelerle görüşen Saadet Varank, "Şehit eşi olarak en azından eşimin bir mezarı var, ziyaret edebiliyoruz. Gidebileceğimiz bir yer var ama annelerle görüşüyorum, çocuklarından hiç haber alamamışlar. Bakıyorum kanser hastası, tam iyileştim derken bu üzüntüyle daha çok kahroluyorlar. Herhalde böyle hasta anneleri seçiyorlar ki arkasında bunları soruşturacak kimse kalmayacak çocukları seçiyorlar" diye konuştu.

Murat Başal-Rıdvan Kılıç

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