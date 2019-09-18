HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı çığ gibi artmaya devam ediyor

Diyarbakır'da HDP önündeki ailelerin evlatları için başlatmış olduğu oturma eylemi 16. günde sürüyor. Evlatlarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin sesi gün geçtikçe çığ gibi büyürken, ailelerin sayısı 16. günde 41'e yükseldi.

Muş'ta lise öğrencisi Musa Görtük 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırdı. Kaçırılan Görtük'ün ailesi kurumlara yaptıkları başvuruda bugüne kadar bir sonuç alamazken aradan 1 yıl geçtikten sonra çocuklarının PKK'ya katıldığı haberini aldı. Yaklaşık 5 yıldır evladını arayan aile, HDP il binası önünde evlatları için oturma eylemi yapan ailelerin yanına gelerek çocuklarının PKK tarafından serbest bırakılması için oturma eylemine başladı.

"Ben oğlumu PKK'dan istiyorum"

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşacağını belirten ve oğlunun terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen anne 46 yaşındaki İkram Görtük, “Benim oğlum lise öğrencisiydi. Beş yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı. Aradan bir yıl geçtikten sonra oğlumun PKK tarafından kaçırıldığı haberi geldi bize ve o günden bu yana huzurumuz bozuldu. Bizler fakir kimsesiz aileleriz. Çocuğu kaçıran PKK'ya buradan seslenmek istiyorum. Oğlumu bana verin. Artık huzur istiyoruz ve bununla birlikte oğlumu da PKK'dan istiyorum” diye konuştu.

Anne Görtük, daha sonra HDP önünde evlatları için nöbet tutan ailelerle birlikte oturma eylemine geçti.

Yaklaşık 4 yıl önce oğlu Onur Han'ın terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını kaydeden anne Selma Han, "Oğlum sesimi duyuyor ve beni görüyorsan gel Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim ol. Artık bu hasret bitsin" dedi.

2015 yılında oğlu Onur Han'ın 24 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia edilen anne Selma Han, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı. Selma Han, "Diyarbakır'a Muş'un Varto ilçesinden geldim ve oğlumun Türkiye'ye gelmesini istiyorum. Oğlum geçtiğimiz yıl aradığında Suriye'de olduğunu söyledi bana. Her nerede olur ise olsun gelsin teslim olsun” dedi. Anne Han, daha sonra HDP önünde evlatları için nöbet tutan ailelerle birlikte oturma eylemine katıldı.

'4 yıldır sesini duymadım'

Bingöl'de vatani görevini yapan ve dağıtım izni için memleketi Siirt'e giderken Lice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan er Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur, HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı. Gözyaşları içerisinde oğlu Süleyman'ı çok özlediğini ve bir an önce serbest bırakılmasını isteyen anne Şirin Sungur, "Oğlum 4 yıl önce Bingöl'de vatani görevini yapıyordu. Dağıtım izni için Siirt'e gelirken, Lice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldı. Oğlumu 2 kez sosyal medyada gördüm, daha sonra görmedim ve 4 yıldır sesini duymadım. Ben oğlumu istiyorum” dedi. Anne Sungur, daha sonra HDP önünde evlatları için nöbet tutan ailelerle birlikte oturma eylemi başlattı.

Sedat Irmak