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HDP önünde ‘zafer işareti' gerginliği

HDP önünde ‘zafer işareti' gerginliği
HDP önünde ‘zafer işareti' gerginliği

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu’nun, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine devam eden ailelere dönerek zafer işareti yapması gerginliğe neden oldu.

HDP'li vekiller Erol Katırcıoğlu, Garo Paylan, Necdet İpekyüz ve Semra güzel, partilerinin Diyarbakır il binasında düzenlenen programa katıldı. Program sonunda parti binası önünde eylem yapan aileler, binadan çıkan vekillere seslendi. Ailelerin seslenmesi üzerine HDP'li vekil Katırcıoğlu, zafer işareti yaptı. HDP'li vekilin zafer işareti yapmasının ardından gerginlik yaşandı. Polis, gerginliğin büyümesini engellemeye çalışırken, evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş, sinir krizleri geçirdi.

Vekiller, daha sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldı.
Evlat nöbetindeki aileler terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan attı.

Murat Başal
 

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