HDP önündeki aileler çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 632'nci gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki aileler çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde kurdukları çadırda bekleyişini sürdürürken, Diyarbakır'da kardeşi Süleyman Çetinkaya için eylemde olan abla Zekiye Bozdağ, kardeşine seslenerek "3 Eylülde ailemle beraber bu kapıda oturduk, oturmaya da devam edeceğim. 2 yıla yakındır buradayız, kararlıyız gitmiyoruz. Çocuklarımız gelene kadarda buradayız, Süleyman'a sesleniyorum, eğer beni görüyor ve sesimi duyuyorsan orası sizin yeriniz değil, sizi kandırdılar bunu bizde biliyoruz” dedi.

Sedat Irmak - Murat Başal