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HDP önündeki aileler evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

HDP önündeki aileler evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
HDP önündeki aileler evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 511’inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 511'nci gününde de devam ediyor. Van'dan oğlu Ebubekir Ağa ile gelen anne Beğihan Ağa, 2014'te 15 yaşında dağa kaçırılan evladı Şaban için oturma eylemini kararlı bir şekilde sürdürdüğünü söyledi. Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Ağa, 7 yıldır evladından haber alamadığını, oğluna kavuşmak için Diyarbakır'a gelerek eyleme katıldığını belirterek, "Gel oğlum annen hasta. Oğlumu HDP'den istiyorum. Evladımı getirsinler, çocuğum daha çok küçüktü. Ben oğlumu almadan da asla buradan gitmem" diye konuştu.

Sedat Irmak
 

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