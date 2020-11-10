HDP önündeki aileler, evlatlarından gelecek mutlu haberi bekliyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 435'inci gününe girdi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Esmer Koç, 15 yaşında iken kaçırılan kızı Zübeyde'den 7 yıldır haber alamadığını söyledi. Koç, "Bir buçuk yıldır biz HDP'nin kapısındayız, hiçbir partili gelip derdimizi sormadı. Biz onlardan çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı HDP'nin yandaşları gelip götürdüler, hiçbir çocuk kendi isteğiyle gitmedi. Biz çocuklarımızı istiyoruz, çocuklarımızı alana kadar da buradan çıkmıyoruz, ya çocuklarımız gelecek ya da bizim ölümüz çıkacak buradan" dedi.

Murat Başal - Rıdvan Kılıç