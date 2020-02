HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu

Mehmet Nur Alkan, 2015 yılında uyuşturucu madde verilerek kandırılıp dağa kaçırılan kardeşinin teslim olduğu müjdesini aldı. Alkan ailesiyle birlikte evladına kavuşan aile sayısı 10'a yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 20 Şubat 2020 itibariyle evlat nöbetine başlayan ağabey Mehmet Nur Alkan, kardeşi Mehmet Emin Alkan 6 gün sonra kavuştu. Kardeşi Mehmet Emin Alkan'ın 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından uyuşturucu madde verilerek dağa kaçırıldığını belirten Mehmet Nur Alkan, “Kardeşim 2015'te kandırılarak örgüt tarafına kaçırıldı, başka bir umudum kalmamıştı, en son çareyi bu çadırda buldum. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızdan, iyi iki varlar. Ani oldu direk beni aradılar, kardeşimin sağ salim aldıklarını söylediler, şu an yanlarındaymış, ilgilendiklerini söylediler. Bende sadece bir sesini duymak istedim, 5 yıldır sesini duyamıyordum ve komutan kardeşime telefonu verdi bana ‘Abi ben iyim' dedi, bende kardeşime Türk devletine güven bildiğin her şeyi anlat onlara diyerek Allah komutanlarımızdan razı olsun dedim. Şuan ne kadar dua etsem de içim rahat olmuyor, bu işe yardımcı olanlardan Allah razı olsun. Çadıra ilk geldiğimde hiç umudum yoktu, ben kardeşimin öldüğünü zannediyordum, şuan dünyalar benim oldu. Çadıra gelirken umudum yoktu, şuan kardeşim sesini duydum ya sesi gelince bütün dünyalar benim oldu, diğer ailelerde gelesin, benim kardeşimdi ciğerim o kadar yanıyordu, onlar ise anne baba onların ciğeri daha çok yanıyor biliyorum. Her gün çadırdaki anne ve babaların gözlerine bakıyorum gözleri yaşlı, bir nevi vicdan azabı çekiyordum orada, şuan kardeşim gelmiş ama onların gözlerine bakınca gözleri yaşlı baktıklarını görüyorum ve içim yanıyor. Akıllarını başlarına alsınlar, ben 5 yıldır ciğerim o kadar yanıyor, kardeşimde çok çekti, çok işkenceye maruz kalmış ama onlar eğer anne ve babalarını özlüyor ise Türk askerlerinden korkmasınlar gelip kendilerine teslim olsunlar” dedi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Hacire Akar'ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda ve Melik ve Melek Aslan çiftinin oğlu Volkan Muhteber Birlik'in oğlu Veysi çeşitli tarihlerde terör örgütünden kaçarak ailelerine kavuşmuştu. Mehmet Emin ile birlikte HDP önündeki 10'uncu aile evladına kavuşmuş oldu.

Murat Başal - Sedat Irmak