HDP önündeki ailelerden İHA ve TGRT'ye teşekkür

Diyarbakır'da evladının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 20 Ağustos 2019'da parti binası önünde oturma eylemi başlatan ve 4 gün sonra oğluna kavuşan Hacire Akar'ın yaktığı meşale, evlat hasreti çeken diğer aileleri de ayaklandırmıştı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019'dan itibaren başlatılan evlat nöbetinin 1'inci yılında 16 aile evladına kavuşurken, İhlas Haber Ajansı, evlatları için HDP ve PKK'ya karşı direnen ailelerin belgeselini çekti. Çekilen belgeseli izleyen aileler duygu dolu anlar yaşarken, İhlas Haber Ajansı ve TGRT'ye kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

"Eylemin birinci gününden bu yana İHA bizleri hiç yalnız bırakmadı"

Gözyaşları içerisinde belgeseli izleyen ailelerden Süleyman Aydın, "Eylemin birinci gününden bu yana İhlas Haber Ajansı bizleri hiç yalnız bırakmadı. Yağmur, çamur demeden buraya gelerek feryatlarımızı tüm dünyaya duyurdular. Bizler de evlat nöbeti tutan aileler olarak İhlas Haber Ajansı'na çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bizleri hiç yalnız bırakmadığınız için” dedi.

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"Benim evladımın hayali vardı, hayalini çaldılar"

Belgeseli izleyen ve duygulanan annelerden Ayten Elhaman ise oğlu Bayram için oturma eylemi yaptığını, 3 yıldır çocuğundan hiçbir haber alamadığını söyledi. Elhaman, "İHA ve TGRT'nin yapmış olduğu belgeseli çok beğendik. Anneleri düşünmüşler, Allah razı olsun. İlk günden beri yanımızdalar, kendilerine teşekkür ederiz. Biz mücadelemize tüm evlatlar gelene kadar devam edeceğiz ve evlatlarımızı alacağız. Benim evladımın hayali vardı, askere gönderecektim. Benim ilk göz ağrımdı, hayallerini çaldılar. Benim engelli çocuğum da var, onu evde bırakıp buraya geliyorum. Oğlum beni duyuyorsan gel, biz seni her zaman kucaklayacağız. Nereden olursan ol, kaçıp gel güvenlik güçlerine teslim ol. Tekrar İHA ve TGRT'ye bizlere verdikleri destekten dolayı de çok teşekkür ederiz" diye konmuştu.

"Belgeseli izledim, duygulandık ve ağladık"

28 Ağustos 2019'da terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan kızı Songül için eylem yaptığını ifade eden anne Fatma Akkuş da "Belgeseli izledim çok güzel yapmışlar. Duygulandık, ağladık. Rabbim inşallah hiç kimseyi bu duruma düşürmesin ve HDP'lileri de yok etsin inşallah iyi yola getirsin onları. Çocuklarımızı istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyoruz onlardan. Kızım neredeysen bir sesini duyur bize seni ve bütün çocukları istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sedat Irmak

