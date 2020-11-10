HDP önündeki ailelerin direnişi devam ediyor, nöbete katılım sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Evlat nöbetinin 435'inci gününde 2 aile daha eyleme katıldı. Şırnak'tan eyleme katılan Çiğdem Fırat ve Kübra Ötken, çadıra gelip evlat nöbetine katıldı.

Teröristler tarafından 5 yıl önce 18 yaşındayken dağa kaçırılan Necmettin Ötken'in annesi Kübra Ötken, "Oğlum 18 yaşındaydı gitti, 5 yıl oldu. Hiç haber alamadım, terör şubesine gittik, oradan HDP'ye gittik onlar bize söyledi katılım olduğunu. İmkanımız olmadığından gelemedik yoksa geçen sene gelecektik, HDP bize çocuğumuzu götürdüğünü söyledi. Çocuğumu HDP götürdü, çocukların gelişi umut oldu, ailelerine kavuşan çocukları görünce çok üzülüyordum. Bizde buraya belki pişman olurlar diye geldik, inşallah gelirler" dedi.

"Gözüm yolda, telefonum çaldığında heyecanlanıyorum"

5 yıl önce teröristler tarafından dağa kaçırılan Melek Fırat'ın annesi Çiğdem Fırat, Kürtçe yaptığı konuşmada, "İmkanımız olamadığı için kızımı arayamadık. Umudumuz kızımın gelmesi. Kızımın gelmesini istiyoruz, kızımın sağ mı, ölümü bilmiyoruz. 5 yıldır bu acıyı çekiyoruz. Gözüm yolda, telefonum çaldığında acaba Melek'im midir, kapım çaldığında acaba Melek'im mi geldi diye heyecanlanıyorum. Çocuklarımızdan haber bekliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kübra Ötken ve Çiğdem Fırat, ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile çadırda nöbete başladı.

Ötken ve Fırat ailesi ile birlikte evlat nöbetine şimdiye kadar 172 aile katılmış oldu. Bu ailelerden 20'si çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Murat Başal - Rıdvan Kılıç