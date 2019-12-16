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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 105'inci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 105'inci gününde
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 105'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 105'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül'den beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti, 105'inci gününde de devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren ailelerden Gaziantep'ten gelen Cennet Kavaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan asker oğlu Adil Kavaklı'ya (24) kavuşuncaya kadar eylemini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi. Kavaklı, "105'inci gün, 105 yıl da geçse evladımı almadan gitmeyeceğim. PKK ve HDP ikisinden de evladımı istiyorum, yeter artık tuttukları. Esir tuttukları yeter, bunlarda vicdan olsa evlatlarımızı kaçırmazlar. Bunlar dağda yaşayan vahşi ve sırtlan gibiler, ben evladımı istiyorum inşallah sonları gelir. Bu zafer annelerin olacak, kökleri bitecek. Biz anneler olarak kendilerini vicdana çağırıyoruz. Bütün Türkiye'den destek bekliyoruz” dedi.

Murat Başal
 

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