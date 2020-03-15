HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 195'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 195'inci gününde de sürüyor. 7 yıl önce 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Şeyma için oturma eylemini sürdüren Türkan Mutlu, kızı geri gelinceye kadar eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi. Mutlu, "Şeyma kızım beni görüyorsan, duyuyorsan 6 ay oldu buradayım, yoruldum kızım. Gel, dön artık, ne halim kaldı ne de bir şey. 6 yıldır peşindeyim, kaç gel ceza yok, kapım sana açık. Biz ailecek perişanız, seni bekliyoruz. Sen benim yanımdayken dünyalar benimdi, senden sonra yalnızım, felaketler yaşadım. Bu fotoğrafı beraber gülerken çekmiştik, senden sonra gülmeyi unuttum, gel beni güldür. Seni bekliyorum, yalvarıyorum" dedi.

Murat Başal

