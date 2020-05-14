İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 255'inci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 255'inci gününde
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 255'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 255’inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 255'inci gününe girdi. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine devam eden Aydan Arslan, 255 gündür burada olduklarını, 255 gün daha geçse gene burada olacaklarını söyledi.

Evlatları getirilinceye kadar burada oturacaklarını belirten Arslan, “Biz eylemimize devam edeceğiz. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Sadece evlatlarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Aysun, anneciğim, beni görüyorsan, duyuyorsan dön gel. Anneciğim, ceza yoktur. Devlete sığın, askerlere sığın” dedi.

Rıdvan Kılıç

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.