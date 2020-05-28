HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 269'uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 269'uncu gününe girdi.

5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın, HDP aracığıyla çocuklarının kaçırıldığını söyledi. Aydın, "Biz HDP'ye destek vermediğimiz için ve HDP'lilerin yanında olmadığımız için şu anda çocuklarımız dağda bulunuyor. HDP 14 ve 15 yaşındaki çocuklarımızı kandırıp dağa kaçırılmasına aracı oluyor. Hal böyle olunca biz nasıl HDP'ye destek verelim ve HDP'nin yanında olalım. Biz devletimizin yanındayız. Biz asla eylemimizden vazgeçmeyeceğiz ve 14-15 yaşındaki çocukların vebali bizlerin boynunadır. Bizim çocuklarımız şuanda orada ölüme mahkum edilmiş, bizleri de burada HDP ölüme mahkum ediyor. Biz eylemimizde kararlıyız ve gerekirse çocuklarımız için ölmeye razıyız. Biz çocuklarımızı HDP'den almadan buradan gitmiyoruz, onları da vicdana davet ediyoruz" dedi.

Sedat Irmak

