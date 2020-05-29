HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 270'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül'den beri oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti, 270'inci gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında Kur'an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme devam eden anne Zümrüt Salim, 270 gündür çocuklarını beklediklerini söyledi. Salime, "Çocuklarımızı bekliyoruz, biz çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Ben çocuğumu HDP'den istiyorum. Benim oğlumu sattılar, ben oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlumu nasıl götürmüşlerse geri getirsinler. Bizi buraya mahkum ettiler, bizim çocuklarımızı da dağa mahkum etmişler. Herkesi davet ediyorum. Bütün aileleri sesleniyorum, gelsinler, çocuklarının peşinden gelsinler" dedi.

Rıdvan Kılıç

