HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 316'ncı gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 316'ncı gününde de devam ediyor.

5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine devam eden Aydan Arslan, 316 gündür burada olduklarını kızını almadan gitmeyeceğini söyledi. Kızına teslim ol çağrısında bulunan anne Arslan, "Biz eylemimize devam edeceğiz, evlatlarımızı istiyoruz. Sadece evlatlarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Aysun, anneciğim, beni görüyorsan, duyuyorsan dön gel. Anneciğim, ceza yok, devlete sığın, askerlere sığın teslim ol” dedi.

Sedat Irmak

