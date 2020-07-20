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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 322'nci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 322'nci gününde
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 322'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 322’nci gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 322'nci gününde de devam ediyor. İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek evden çıkıp bir daha dönmeyen 19 yaşındaki oğulları için 322 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor.

"Ben onu burada bekleyeceğim"

Oğlunu HDP'den istediğini belirten baba Bingöl, "Ben 322 gündür bu HDP'nin önünde nöbetteyim. HDP'lilerin hiçbiri bize hiçbir açıklama yapmıyor. Bizler burada evlatlarımızı alıncaya kadar oturacağız. HDP'liler çocuğumu alıp kaçırdı ben evladımı burada bekleyeceğim, bu HDP'ye kar kalmayacaktır. 5-6 yıldır evladım yok ben çocuğuma kavuşayım o gün Allah canımı alsın. Oğlum beni görüyor ve izliyorsa kaçıp askerlere güvenlik güçlerine teslim olsun. Ben onu burada bekleyeceğim" dedi.

Sedat Irmak
 

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