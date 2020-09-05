İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 367'nci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 367'nci gününde
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 367'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 367'nci gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 367’nci gününde - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti, 367'nci gününe girdi. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 367 gündür HDP il binası önünde beklediklerini söyledi. Aydın, "Bugün 367 gündür bu Kürt düşmanlarının kapısının önündeyiz. Bunlar çocuklarımızın gelmeyeceğini söylüyor, 15 evladımız geldi teslim oldu. Biz buradan eminiz ki bizim çocuklarımız gelecek. Katılımda burada çok oluyor, Allah'ın izniyle burada binleri geçeceğiz. Burada hepimiz eylemimizde kararlıyız. Bizi gören dağdakiler aileleri buradadır diye gelip güvenlik güçlerine teslim oluyor. Ne mutlu bize, hepimiz burada doğru adresteyiz. Doğru adreste olmaya da devam edeceğiz. HDP, PKK kimsenin göz yaşına bakmadan dağa gönderiyorlar. Engelli raporu olanları bile dağa götürmüşler, biz sonuna kadar eylemimizi devam ettireceğiz. HDP çocuklarımızı dağa nasıl götürdüyse öylede getirsin” dedi.

Rıdvan Kılıç - Murat Başal
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.