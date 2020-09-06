HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 368'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti, 368'inci gününe girdi.

5 yıl önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde zihinsel engelli olan 20 yaşındaki Rahim Çiftçi'nin terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten ağabeyi Mehmet Sıddık Çiftçi, kardeşinin hem bedensel hem de zihinsel engelli olduğunu belirterek kardeşinin dönmesini istedi. Çiftçi, "Bir yıldır buradayım, kardeşimden bir haber yok, kardeşimi bekliyorum. Kardeşim hasta, engelli raporu da var. Hastaneye fizik tedaviye gitmişti, köye gidip ona baktığımda yoktu. PKK'ya göndermişler evimiz sınıra yakındı, annem sınıra gitti 'burada' dediler göstermediler. Annem hastalandı sürekli ağlıyordu kalp krizi geçirdi vefat etti. Ailemiz paramparça oldu, kardeşim gel Türk devletine teslim ol ceza yok. Kardeşim gelmeyene kadar buradan kalkmıyorum” dedi.

Murat Başal