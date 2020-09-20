HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 382'nci günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 382'nci gününde de devam ediyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24) 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, terör örgütünün peşinde yıllarca koştuğunu söyledi.

Demir, "Benim eylemim 2015'ten beri dağlarda gezerek başladı. Tam tamına 1 yıl dağda geçirdim, peşlerini bırakmadığım için bana silah sıktılar. Biz senin evladını vermiyoruz dedi. Kurban Bayramı'nda bile millet camiye giderken ben dağlarda evladımı arıyordum o gün bana silah sıktılar, ben onların peşini bırakmadım. Bunlarda vicdan, merhamet yok gençleri ve kızları dağa HDP mahkum etti. Bu kadar araba yakıldı, kim yaktı HDP yaktı, çünkü gıcık oldukları herkesin araçlarını yaktılar. O adamlar hangi zorluklarla o araçları aldılar. Bunlar PKK ve FETÖ ile birleşerek canımızı aldılar. Dünyaya sesleniyorum bu insanlığa yakışmaz, insanlıktan da nasibini almamışlar. Allah'ın izni devletin gücüyle ben çocuğumu alacağım onlardan, 5 yıldır ben bu çileyi çekiyorum. Türkiye, Suriye, Rakka, Kandil her yere baktım. Bunlar Amerika ve Fransa'ya çalışıyorlar. Bunların Türkiye ile bir alakası yok, yazık değil mi bunlar bu bayrağın altında yaşıyorlar, bunlar haindir" dedi.

Murat Başal