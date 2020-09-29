HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 391'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 391'inci gününe girdi. HDP il binası önünde çocuklarının fotoğrafının bulunduğu 15 metrelik bir pankart açan ve üzerinde 'evlatlarımızı istiyoruz' yazan aileler burada açıklama yapmak istedi. Açıklama sırasında HDP'lilerin ailelere parmak sallaması üzerine kısa süreli gergin yaşanırken, gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle sonlandı.

Fırında çalışan çocuğu dağa kaçırdılar

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken kaçırılan oğlu Fatih Demir için evlat nöbeti tutan Abdullah Demir, oğlunun HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını belirterek 391 gündür eylemde olduğunu söyledi. Demir, "Bugün bu zalimlerin elinden bir evladımızı daha aldık. Allah'ın izniyle zafer bizim olacak. Nasıl çocuklarımızı alıp götürdüler dağa mahkum ettilerse, Allah'ın izniyle çocuklarımızı o zalimlerin elinden alacağız” dedi.

Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 5 Mayıs 2019'da ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un HDP'liler tarafından düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını söyledi. 391 gündür HDP il binası önünde eylemde olan Begdaş, "Bunların evlatları Amerika'da lüks yerlerde yaşarken, bizim evlatlarımız bunların yüzünden Amerika'nın askerliğini yapıyorlar. Ben Diyarbakır halkına sesleniyorum, bu acı ve gözyaşları nereye kadar devam edecek, yetmiyor mu? Biz burada evlatlarımızı istiyoruz. Burada üzerine basa basa söylüyorum, bu çadır, barış çadırı olacaktır ve bu evlatlar gelecek. Biz sonuna kadar burada olacağız. Bütün vicdanı olan insanlara da seslenmek istiyorum, gelin bizlere destek verin çocuklarımızı bu zalimlerin elinden kurtaralım" diye konuştu.

Sedat Irmak

