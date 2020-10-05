HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 397'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 397'nci gününde devam ediyor.

5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın, bugün eylemlerinin 397'nci gününe girdiğini ve halkın çocuklarını çalan partinin önünde olduklarını söyledi. Halkın sözde milletvekillerinin kendilerini görmezlikten geldiğini kaydeden Süleyman Aydın, "Onlar diyorlar ki belki bu aileler çekip giderler. Biz bu eylemimizden asla vazgeçmeyiz. Ey Kandil'in milletvekilleri neden bu Kürt halkınıza sahip çıkmıyorsunuz. İnşallah Allah'ın izniyle çocuklarımız gelir ve bu hasretlik biter evimize döneriz" dedi.

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız"

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü için verdiği mücadelenin yanında olduklarını aktaran Aydın, “PKK ve HDP'nin içerisinde Ermeniler bulunmaktadır. Şuanda bizlerin çocukları Ermenilerin elindedir. Bizler sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındayız. Azerbaycanlılar bizlerin kardeşidirler. İnşallah bu Ermenistan'ın sonu gelir ve Azerbaycan'dan ellerini çekerler" şeklinde konuştu.

Sedat Irmak

