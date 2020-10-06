HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 398'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 398'inci gününde devam ediyor. 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için Siirt'ten gelerek oturma eylemine katılan anne Saadet Ödümlü, 6 yıldır oğlundan haber alamadığını, 1 yıldan fazladır eylemde olduğunu söyledi. Ödümlü, "Onlar seni kandırdılar, sen de onları kandır kaç, gel. Onlar haindir, gel, devlete teslim ol. 18 kişi geldi, teslim oldu. Darısı inşallah hepimizin başına. Allah'ın izniyle devletin gücüyle hepiniz gelirsiniz inşallah" dedi.

Sedat Irmak