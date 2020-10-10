HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 402'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 402'nci gününde de devam ediyor.

6 yıl önce oğlu Mazlum Baran'ın teröristler tarafından dağa kaçırıldığı belirten anne Medine Baran, Bingöl'ün Karlıova ilçesinden gelerek evlat nöbeti eylemine katıldı. Medine Baran, Mazlum'un gitmesinden sonra mutsuz ve yarım kalmış bir aile olduklarını kaydederek çocuğunu istedi. Anne Baran, "Televizyonda anneleri gördüm, bende buraya gelip belki Mazlum görür diye. 6 yıldır gitti ne bir ses nede bir seda yoktur. Sağ mı ölümü onu da bilmiyoruz, beni görüyorsa arasın. Gelip teslim olsun 18 tane arkadaşı geldi, devlet hepsini serbest bıraktı. Oda gelsin ceza almayacak serbest kalacak, biz onu bekliyoruz, çok seviyoruz. Ciğerimiz yanıyor, geri gelsin, özlüyoruz ailemiz paramparça oldu. Aile yarım kaldı, 6 yıldır bayram bilmiyoruz, düğüne gitmiyoruz, Mazlum yoksa bizde yokuz” dedi.

Murat Başal

