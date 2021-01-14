HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 500'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 500'üncü gününde devam ediyor. Aileler adına konuşan Celil Bekdaş, 16 yaşındayken kaybolan oğlu Yusuf'un için oturma eylemi yaptığını ve burada 500 gündür eylem yaptıklarını söyledi. 500 değil 50 yıl da olsa eylemlerine devam edeceklerini belirten Bekdaş, "HDP evlatlarımızı bizden aldı. Yetmedi ciğerimizi yaktılar. Bütün aileleri perişan ettiler. Benim oğlum HDP'den çıktı. Montu ve kimliği buradan çıktı. Ona rağmen inkar ettiler. Biz hastalık, yağmur ve çamur demeden evlatlarımızın peşindeyiz. Kazanacağız biz burada. Diyarbakır halkına sesleniyorum, evlatlarınıza sahip çıkın. Milyonlarca insan gitmiş gelin buraya, korkmayın. Ben ölümden korkmuyorum, evladımı istiyorum" dedi.

"PKK ve HDP'yi yerle bir etmeden bu mücadeleyi sonlandırmayacağız"

2 yıl önce 16 yaşındayken, kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemine devam eden kanser hastası Ayşegül Biçer, anne ve babaların eylemlerinin 500'üncü gününe girdiğini söyledi. Biçer, "Evlat mücadelesini 500 gündür vermekteyiz. Feryat figan ederken bunu görmezlikten gelen siyasi partiler HDP, CHP ve İYİ Parti, biz anne değil miyiz? Biz burada feryat ederken bir ağaç için dünyaları yıktılar, bizim evlatlarımızın biz ağaç kadar değeri yok mu? Emin olsunlar 500 gün değil 500 bin sene de olsa PKK ve HDP'yi yerle bir etmeden, isimlerini yeryüzünden silmeden bu anneler ve babalar bu mücadeleyi sonlandırmayacaklar. Bu saatten sonra tamamen tüm mücadelemiz vatan ve bayrak içindir. Çünkü bizi anlamayan sözde Halkların Demokratik Partisi, Kürt'e en çok zulüm eden, inciten HDP'ye sesleniyorum, sizde vicdan ve merhamet yok. Şunu iyi bilin ki anneler ve babalar zaferlere imza atacaklar. Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve destek olan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Aileler, eylemlerinin 500'üncü günü olması nedeniyle ortak basın açıklamasının ardından HDP binasına 'Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz, kahrolsun PKK işbirlikçi HDP' yazılı siyah çelenk koydu. Türk bayraklarıyla çadır önünde yürüyen aileler sık sık 'Kahrol HDP' sloganları attı.

Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak