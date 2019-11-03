HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 62'nci gününde

Çocuklarının teröristler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki HDP Diyarbakır il binası önüne gelen ailelerin oturma eylemi 62'nci gününde de devam ediyor. 2 Ekim 2015'te vatani görevini yapmak üzere birliğine giderken Tunceli Pülümür'de kaçırılan Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, oğlunun zorla kaçırıldığını, 5 yıldır PKK'nın elinde olduğunu söyledi. Altıntaş, "Bugün 62'nci gün oldu, biz hala buradayız ve beklemeye devam edeceğiz. Bizler onlara göre satılmışız, buna sorgusuz sualsiz inanıyorlar. Bunu bir araştırsınlar, biz gerçekten mağdur aileleriz. Burada gerçek acı yaşanıyor, senaryo değil. Bugün terör örgütü 13 tane sivil masumun canını aldı, arkadaşım sen bu PKK'yı desteklerken bu zulmü de destekliyorsun. Evlatlarımız için buradayız, gelsinler korku nereye kadar. 13 esir ailesi 5 yıldan beri mücadele içerisinde. Bunlardan sadece 2 kişi varız, neredeler. Evladınız için hiç mi mücadele etmeyeceksiniz? Burada öldürüldüm, ne güzel, ne onurlu ve şerefli bir ölüm. Ben oğlum geldiğinde senin için bunları yapabildim diye bir sözüm var, onlar ne diyecek, hangi lafların arkasına sığınacaklar? Oğlum ben korktum mu diyecekler? Korkmasınlar bu süreç geçecek, ben tarafımı belli ettim. Ben PKK'ya, oğluma karşı bu ülkenin vatandaşları için buradayım, bunu Allah biliyor. Bu ülke için fedakarlık yapalım, bunu hep vurguladım. Bu terör olayının bitmesi ve ülkemizin huzura varması için buradayız" dedi.

Öte yandan babalar asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere yanlarında oldukları mesajını verdiler.

Murat Başal