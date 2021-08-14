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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 712'nci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 712'nci gününde
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 712'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 712’nci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 712’nci gününde - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 712'inci gününde de devam ediyor.

23 yaşında Sakarya'da üniversite maliye bölümü okurken 4'üncü sınıfta HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yavuz için evlat nöbetine 712'inci gündür devam eden Sevgi Çağmar, evladına kavuşuncaya kadar nöbetini sürdüreceğini söyledi.

“Biz buradayız, gitmiyoruz”

7 yıldır oğlundan hiç haber alamadığını belirten anne Çağmar, "Ben burada onu ve çocuklarımızı bekliyoruz. Biz buradayız gitmiyoruz. Oğluma beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp gelmesini ve güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum. Oğlumu hasretle burada bekliyorum. Oğlum ben kanser hastasıyım, hasta halimde sen gelmeden buradan gitmeyeceğim ve mücadelemizi de devam edeceğiz” dedi.

Sedat Irmak
 

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