HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 74'üncü günde

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 74'üncü gününe girdi. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24) 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını söyleyen anne Sevdet Demir (55) oturma eylemini sürdürüyor. 74 gündür oturma eyleminde olduğunu belirten anne Demir, oğlu geri gelene kadar buradan gitmeyeceğini söyledi. Oğlu Fatih Demir'e teslim olması için de çağrıda bulunan Demir, "Fatih oğlum seni bekliyorum ve senin yolunu gözlüyorum. Büyük bir umutla senin gelmeni bekliyorum. Nerede askeri görünce teslim ol, askerin bir zararı yok. Zarar varsa olduğun yerde vardır. Orası hayat değil, orası cehennem gibi bir yerdir ve umudumuz inşallah bütün çocukların anne ve babasına geri dönmesidir" dedi.

Sedat Irmak