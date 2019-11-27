HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 86'ncı gününde

Evlat nöbetindeki ailelerden Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal'e kavuşma ümidini taşıdığın belirterek, "Kızım eğer beni görüyor ve izliyor ise, bu gittiği yoldan dönsün. Gittiği yol yol değil. İstiyorum ki, askerlere teslim olsun bize geri dönsün. Ona kapım sonsuza kadar açıktır. Onu çok seviyorum, çok özledim" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 86'ncı gününe girdi. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren ailelerden Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal'e kavuşma ümidiyle Ağrı'dan eyleme katıldı.

“Kızım Hayal gelinceye kadar oturmaya devam edeceğim”

Kızına kavuşma ümidiyle 1 buçuk yaşındaki küçük kızı Asmin Nisa ile 86 gündür oturma eylemine devam ettiğini vurgulayan anne Demir, "Çocuğum için burada 86 gündür bekliyorum. Her hangi bir gelişme yok. Hiç kimse bizlere bir şey söylemiyor. 1 buçuk yaşındaki kızım ile birlikte bekliyorum ve artık zorlanıyorum. Ama ben kızım Hayal için oturmaya devam edeceğim. Sonuna kadar buradayım ve kızımı almadan buradan kalkmak niyetim yoktur. Evimi barkımı bırakıp burada oturuyorum. Çocuğumu sapasağlam alıp buradan mutlu ayrılmak istiyorum. Annelere de çağrım gelip bizleri desteklesinler yanlarımızda olduklarını his etmek istiyorum" diye konuştu.

"Kızım gittiğin yol yol değil"

Kızı Hayal'e çağrıda bulunan ve küçük Asmin ile birlikte ablasının gelişini dört gözle beklediğini kaydeden acılı anne, "Kızım eğer beni görüyor ve izliyor ise, bu gittiği yoldan dönsün. Gittiği yol yol değil. İstiyorum ki, askerlere teslim olsun bize geri dönsün. Ona kapım sonsuza kadar açıktır. Onu çok seviyorum, çok özledim ve kokusunu özledim. İstiyorum ki dönsün gelsin ben burada onu bekliyorum. Günlerdir küçük kardeşi ile onu bekliyorum. Onu çok seviyoruz” şeklinde konuştu.

Sedat Irmak

