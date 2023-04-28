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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti bin 334 gündür sürüyor

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti bin 334 gündür sürüyor
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti bin 334 gündür sürüyor

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen ailelerin evlat mücadelesi HDP il binası önünde devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti bin 334 gündür sürüyor - Tıkla İzle

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlatlarını umutla bekleyişi bin 334 gündür sürüyor.

Evladı Mahmut Uslu'nun 13 yıl önce 14 Nisan tarihinde kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen Bedriye Uslu, çocuğuna ‘teslim ol' çağrısında bulundu.

Evlat hasretinden dayanacak güçlerinin kalmadığını belirten Uslu, “Mahmut Uslu'nun annesiyim. 40'ıncı çocuk devletimizin gücüyle ailesine kavuştu. İnşallah darısı bizim başımıza olur. Çadırdaki aileler inanıyorum bir gün evladına kavuşacak. Bayram geçti gitti, hiçbir şey anlamadık. Daha artık dayanacak halimiz kalmadı. Oğlum Mahmut, eğer beni görüp duyuyorsan gel artık. Ailen seni çok özledi. Devletimiz çok güçlüdür. Artık teslim olun” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli

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