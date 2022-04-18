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HDP önündeki ailelerin evlat nöbetine 284'ncü aile katıldı

HDP önündeki ailelerin evlat nöbetine 284'ncü aile katıldı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbetine 284'ncü aile katıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı önünde terör örgütü PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti 959'ncu gününde devam ediyor. Hakkari'den gelen yeni aile ile birlikte aile sayısı 284 oldu.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbetine 284'ncü aile katıldı - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla, 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 959. gününde sürüyor.

Ailelerin kararlı eylemi ve çağrılarıyla 35 kişi PKK'dan kaçarak ailelerine kavuştu. Ailelerin kararlı direnişini gören 284'ncü aile Hakkari'den gelerek oturma eylemine dahil oldu.

9 yıl önce 17 yaşındayken örgüt yanlıları tarafından dağa kaçırıldığı iddia edilen Şahin Şahin'in annesi Fatma Çetin, Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşarak oğluna örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu.

Sedat Irmak
 

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