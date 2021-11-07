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HDP önündeki evlat nöbeti direnişi kararlılıkla sürüyor

HDP önündeki evlat nöbeti direnişi kararlılıkla sürüyor
HDP önündeki evlat nöbeti direnişi kararlılıkla sürüyor

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 797’nci gününe girdi.

HDP önündeki evlat nöbeti direnişi kararlılıkla sürüyor - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 797'nci gününde de devam ediyor. Oğlu Muhammed Canbey için eylem yapan anne Hatice Ay ise 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen evladından bugüne kadar hiç haber alamadığını belirterek, "Oğlumu kandırdılar, götürdüler. Buradan kalkmıyoruz. Çocuğumuzu HDP'den istiyoruz. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan anne Ay, "Muhammed oğlum gel, eve dön. 8 seneden beri sana hasret kaldım. Seni özledim. Devlete, adalete, güvenlik güçlerine teslim ol" diye konuştu.

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