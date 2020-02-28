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HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 179 gündür devam eden evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 179'uncu gününde de devam ediyor.

Yaklaşık 6 aydır süren oturma eylemine bugün yeni bir aile daha katıldı. Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinden 6 ay önce dağa kaçılan 19 yaşındaki oğlu Ramazan için eyleme katılan Mehmet Halil Eliçümüş, oğlunun çalışmak için gittiği İstanbul'dan izin için geldiği köyde kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

Eliçümüş, "Oğlum eve döndükten sonra bir anda ortadan kayboldu. Oğlumun kandırılmasından HDP sorumludur. HDP aracı olmuş, oğlumu HDP'den istiyoruz. Oğlumu almadan buradan ayrılmayacağım. Oğlumun kaçırılmasına sebep olanları Allah kahretsin. Oğluma sesleniyorum, neredeyse gelsin askerlere teslim olsun. Ceza yok, neredeyse bir fırsatını bulup gelsin teslim olsun" dedi.
Baba Eliçümüş, açıklamasının ardından evlat nöbeti eylemine katıldı.

Sedat Irmak
 

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