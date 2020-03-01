HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 181'inci gününde de devam ederken, eyleme yeni bir aile daha katıldı. Yaklaşık 5 yıl önce Ankara'da çalıştığı sırada iş yeri sahibinden alacağı parayı almak için Bismil ilçesine gittiğini söyleyen ve bir daha ulaşılamayan Yunus Ercan'ın annesi Naciye Ercan, HDP il binası önündeki evlat nöbetine katılarak oğluna çağrıda bulunup geri dönmesini beklediğini söyledi. Ercan, "Oğlum Ankara'dan geldi, Bismil ilçesinde parasını alıp hayvan almak için evden çıktı, akşam telefonu kapandı. Oğlumdan haber alamadım, kayıp şuan. Ankara'da inşaatta çalışıyordu. Oğlum ciğerimi kuruttun, günah değil mi? 5 kardeştiniz, kimse gitmedi neden sen gittin. Bir kardeşin aklı gitti deli olacak, biz fakirdik, sen bize bakıyordun. Biz yeni ev yapmıştık inşaattı. Oğluma evini bitir, seni evlendireceğim demiştim, bırakmadılar. Oğlum mutlu olsun. 3 ayı kalmıştı askere gitmesine ve 20 yaşına girmesine. Ona kurban olurum neredeyse gelsin, bırakmam kimse karışsın ona. Kardeşi hasta, onu görünce iyileşeceğini söylüyor" dedi.

Anne Ercan, konuşmasının ardından HDP önündeki ailelerle kucaklaşıp evlat nöbetine başladı.

Murat Başal