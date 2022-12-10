HDP önündeki eyleme katılım her geçen gün artıyor

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 195'inci gününde devam ediyor. Ailelerin direnişine 339. aile olan ve Erzurum'da iken 2014 yılında 17 yaşında kaçırılan Suat Sarıtaş için eyleme katılan anne Ayten ve ağabey Sedat Sarıtaş nöbete başladı. Evladına çağrıda bulunarak teslim olmasını isteyen anne Sarıtaş, “Oğlumu kandırıp kaçırdılar onun için geldim. Hiç görüşmedim ve görmedim, dönmesini istiyorum. Oğlum kimseden korkma arkanda annen ve baban var, Suat seni özlüyorum gel. Senin arkanda devletin var kandırıp götürdüler dön gel. Senin için ölüme giderim” dedi.

Murat Başal - Muhammet Hüseyin İçli

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