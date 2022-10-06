HDP-PKK'ya karşı dik duran ailelerin evlat nöbeti bin 130'uncu gününe girdi

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır'da bulunan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 130'uncu gününde devam ediyor. 2010 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Mahmut için nöbete katılan anne Bedriye Uslu, oğlu götürüldüğünde lise son sınıf öğrencisi olduğunu ifade etti.
Murat Başal
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