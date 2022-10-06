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HDP-PKK'ya karşı dik duran ailelerin evlat nöbeti bin 130'uncu gününe girdi

HDP-PKK'ya karşı dik duran ailelerin evlat nöbeti bin 130'uncu gününe girdi
HDP-PKK'ya karşı dik duran ailelerin evlat nöbeti bin 130'uncu gününe girdi

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 130 gündür kararlılıkla devam ediyor.

HDP-PKK'ya karşı dik duran ailelerin evlat nöbeti bin 130'uncu gününe girdi - Tıkla İzle

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır'da bulunan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 130'uncu gününde devam ediyor. 2010 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Mahmut için nöbete katılan anne Bedriye Uslu, oğlu götürüldüğünde lise son sınıf öğrencisi olduğunu ifade etti.

Murat Başal

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