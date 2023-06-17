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HDP Şişli Okmeydanı Temsilcilik binasına operasyon!

HDP Şişli Okmeydanı Temsilcilik binasına operasyon!
HDP Şişli Okmeydanı Temsilcilik binasına operasyon!

HDP Şişli Okmeydanı Temsilcilik binasına operasyon: Çok sayıda molotof, örgütsel doküman ve terörist fotoğrafları bulundu.

HDP Şişli Okmeydanı Temsilcilik binasına operasyon! - Tıkla İzle

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH üyelerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şişli Okmeydanı Temsilcilik binasının deposuna yapılan operasyonda, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin yanı sıra, korsan gösteri ve yürüyüşlerde kullanılabileceği değerlendirilen 8 eldiven, 10 sprey, 2 yüz maskesi, 3 yelek, 85 meşale, 10 havai fişek rampası ve 67 torpil ele geçirildi.

Sadık Kahraman

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