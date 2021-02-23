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HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma

HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma
HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, DBP İl Başkanlığı öncülüğünde yapılan basın açıklamasındaki konuşmaları nedeniyle HDP'li 5 vekil hakkında soruşturma başlattı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Van'da DBP İl Başkanlığı öncülüğünde 8 Ocak 2021 tarihindeki basın açıklamasındaki konuşması ile Van milletvekilleri Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını incelemeye aldı. HDP'li 5 milletvekili hakkında "Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatan Van Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyaları "görevsizlik" kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderdi.

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