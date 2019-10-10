HDP'li 5 vekile 'terör örgütü propagandası' soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “09.10.2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin sınır güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik olarak başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili olarak HDP Eş Genel Başkanları ve 27. Dönem Milletvekilleri Sezai Temelli ve Pervin Buldan tarafından 09.10.2019 tarihinde yapılan yazılı açıklama ile ilgili olarak adı geçen milletvekilleri hakkında terör örgütü propagandası yapma ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama suçlarından, 09.10.2019 tarihinde HDP Genel Merkezi'nde aynı konu ile ilgili olarak HDP 27. Dönem Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit tarafından ortak metin çerçevesinde yapılan basın açıklaması ile ilgili olarak, terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama suçlarından 27. Dönem Milletvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven, Berdan Öztürk, Sezai Temelli ve Pervin Buldan haklarında resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Abdullah Sarica

