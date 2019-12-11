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HDP'li başkan teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı

HDP'li başkan teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı
HDP'li başkan teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı

İran sınırından Türkiye’ye giriş yapan terörist, HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandı.

İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan terörist, HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandı

Ağrı/Doğubayazıt ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu Aziz Oruç isimli teröristin İran sınırından Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce operasyon başlatıldı.

Şube müdürlüğü ekipleri, Aziz Oruç isimli örgüt mensubunu; HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada Ağrı yolu üzerinde yakaladı.

Şahısla birlikte HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı da gözaltına alındı. 

 

 

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