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HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı!
HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı!

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkanlığı'na kayyum atandı. Iğdır'da ise HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı

Sabah erken saatlerde Siirt Belediyesi'ne gelen çok sayıda polis, belediye binasının içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Iğdır'da ise HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı

Iğdır'da HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı. Hakkında terör soruşturması nedeniyle bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Polis ve Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, güvenlik güçleri belediye önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

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