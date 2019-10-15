HDP'li belediyelere terör operasyonu!

Hakkari'de sabahın erken saatlerinde Belediye Başkanı Cihan Karaman polis operasyonuyla gözaltına alındı. Karaman, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Güvenlik güçleri belediye önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Belediye personelinin içeri alınmadığı belediye binasında polisler arama yapıyor.

Öte yandan, Yüksekova Belediyesinde de arama yapıldığı belirtildi.

Erciş Belediye Başkanı Çetin de gözaltına alındı

Van'ın HDP'li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin gözaltına alındı. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan yürütülen soruşturma dosyası kapsamında bulunan 4 şüpheliye yönelik olarak sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. 15 Ekim günü Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin 4 şüpheliye yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda, Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, Başkan Vekili Bayram Çiçek, HDP Erciş İlçe Başkanı Şakir Asıl ve Başkan Yardımcısı Hücret Kandemir yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Nusaybin belediye başkan ve yardımcıları gözaltına alındı

Mardin'in Nusaybin İlçe Belediye eş başkanları Avukat Semire Nergiz ve Ferhat Kut ile Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Nusaybin Belediyesine gelen polis ekipleri binada arama yaptı. Daha sonra Nusaybin Belediye Eş Başkanları Avukat Semire Nergiz ve Ferhat Kut ile Belediye Meclis üyesi Mehmet Emin Alkan'ın evine giden polis ekipleri evlerde arama yaptı. Yapılan aramaların ardından Nergiz, Kut ve Alkan gözaltına alındı.