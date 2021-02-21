HDP'li Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma açıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; 20.02.2021 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon yapılan Irak'ın Gara bölgesine gittiği açıklanan Halkların Demokratik Partisi 27. Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, yapılan açıklamalar ihbar kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2 maddesi kapsamında Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan soruşturma başlatılmıştır.

