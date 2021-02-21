İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

HDP'li Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma açıldı!

HDP'li Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma açıldı!
HDP'li Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma açıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre; Irak'ın Gara bölgesine gittiği tespit edilen Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan soruşturma başlatılmıştır denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; 20.02.2021 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon yapılan Irak'ın Gara bölgesine gittiği açıklanan Halkların Demokratik Partisi 27. Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, yapılan açıklamalar ihbar kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2 maddesi kapsamında Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan soruşturma başlatılmıştır.
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.