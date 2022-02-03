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HDP'li Semra Güzel için komisyon kararını verdi

HDP'li Semra Güzel için komisyon kararını verdi
HDP'li Semra Güzel için komisyon kararını verdi

Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu Başkanı Ramazan Can, “Arkadaşlarımızın da genel değerlendirmeleri oldu ve oy çokluğu ile komisyonumuz karma komisyona dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar verdi” dedi.

Can, Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu'ndan sonra HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel hakkındaki kararı açıkladı. Can, komisyon çalışmalarının bittiğini söyleyerek, Kerestecioğlu Demir'in iki dosya açısından da son sözlerini söylediğini belirti. Can, “Arkadaşlarımızın da genel değerlendirmeleri oldu ve oy çokluğu ile komisyonumuz karma komisyona dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar verdi. Raporumuza, 8 Şubat saat 17'ye kadar süre verdik. Salı günü karma komisyona raporumuzu vereceğiz. Artık takdir karma komisyondadır” dedi.

Ahmet Umur Öztürk

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