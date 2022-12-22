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HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü

HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü

HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda Güzel'in durumu için oylama yapıldı. Oylamaya 372 milletvekili katıldı. 330 milletvekili kabul oyu verirken, 42 milletvekili red oyu verdi. GHDP grup başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç kararı protesto edeceklerini söyleyerek, Genel Kurul çalışmalarına katılmayacaklarını söyledi. Oylama sırasında HDP milletvekillerinin ellerinde 'Semra Güzel halkın iradesidir', yazılı pankartlar taşıdılar ve HDP grubu slogan attı.

Ahmet Umur Öztürk
 

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