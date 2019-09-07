HDP'li vekil tahriki! Acı ile dalga geçtiler...

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 4. gününe girdi. Evlatlarını isteyen anaların isyanına her gün yeni aileler katılıyor. Dün de Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinin Dokuzçeltik köyünden gelen Aysel Koyun, 3 çocuğundan dağa kaçırılan Neşat Koyun'dan 4 yıl, 7 ay, 21 gündür haber alamadığını belirterek oturma eylemine dâhil oldu. Aysel Koyun ile birlikte oturma eylemine katılan aile sayısı 11'e yükseldi. Oğlunun kaçırıldığında 17 yaşında olduğunu ifade eden anne Koyun, Diyarbakır annelerinin oturma eylemini televizyonda gördüğünü, oğluna kavuşmak için bugün eyleme katıldığını söyledi. “Oğlum sabah evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Gittiğinde 17 yaşındaydı” diyen Koyun oğlundan bir kez haber aldığını anlattı. Koyun “İnternette çocuğumun dağda olduğunu gördüm. Buraya oğlum için geldim, oğlumu istiyorum. Çocuğumu geri getirsinler, çok istiyorlarsa kendi çocuklarını göndersinler. Oturma eylemini gördüğüm zaman bir umutla ‘benim de çocuğum gelir, bir haber alırız' diye buraya geldim” diye konuştu.

Acılı annelerden Ayşegül Biçer de Kürdistan davasını kabul etmediklerini belirterek, şunları söyledi: 4 gündür mücadelemiz devam ediyor, annelerin çığlıkları yükseliyor. Yaralı yüreklerden feryat sesleri geliyor. Bizim çocuklarımızı bir Kürdistan davası adına kullanıyor ve uşaklık yaptırıyorlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyoruz, biz Kürdistan davası diye bir şeyi kabul etmiyoruz. HDP il binası Kandil'in ana merkezi, buranın kapatılması için de ne yapılırsa ben hazırım.

Bu arada, polisi ısırmasıyla gündeme gelen HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in bina önünde bekleyen acılı annelere “Kolay gelsin” diyerek binaya girmesi anneleri çileden çıkardı. Provokatör vekile tepki gösteren çocuklarına hasret anneler “Çocuklarımız nerede? Çocuklarımızı verin bize! Nasıl aldıysanız öyle getirin! Hem çocuklarımızı götürüyorlar hem de bizimle dalga geçiyorlar. Hem suçlu hem güçlüler. Evlatlarımız gelmeden bizi buradan ölüm ayırır” diye tepki gösterdi.

“ACILI ANNELERİN YANINDAYIZ”

Diyarbakır'da, çocukları için HDP binası önünde acılı bekleyişleri devam eden ailelere, siyasi parti, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kent sakinlerinin ziyaretleri sürüyor. Anda Kardeşler Vefa Derneği Diyarbakır Şubesi üyeleri, ailelere destek vermek amacı ile yemek dağıttı. Dernek yetkilisi Murat Yaşa, oturma eylemi yapan annelerin yanında olacaklarını belirterek “Yüreği yanmış anneler, dünyanın en masum talebinde bulunuyorlar. HDP, sloganlarında hep kadın ve yaşamdan bahsediyor. İşte kadınlar burada” dedi.

Türkiye Gazetesi