HDP'li vekilin görevi dağ kadrosuna eleman aktarmak çıktı

HDP milletvekillerinin terör örgütlerine nasıl hizmet ettiği bir kez daha deşifre oldu. MLKP terör örgütünün Suriye'deki silahlı kadrolarına katıldıktan 5 yıl sonra güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü üyesi, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin hayatını kaybeden örgüt üyesi İsyan Torhildan kod adlı Okan Altunöz'ü dağ kadrosuna nasıl gönderdiğini detaylarıyla anlattı. Okan Altünöz'ün Suriye'ye geçme talimatını Çepni'den aldığını anlatan örgüt üyesi, Çepni'nin dağa gönderme organizasyonunu da yaptığını belirtti.

MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Devrim Serhildan kod adlı Onur Demir, 2017 yılında Suriye'ye geçerek örgütün silahlı kadrolarına katıldı. Demir, burada 5 yıl faaliyet yürüttükten sonra geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerine teslim oldu. Demir, ifadesinde örgüt içerisinde yürüttüğü faaliyetler ve yapılanma hakkında önemli bilgiler verdi. İfadesinde örgüt üyesi Demir, 27. Dönem HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu anlattı.

"Okan Altunöz'ü dağ kadrosuna Çepni gönderdi"

27. Dönem HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'yi örgüte katıldığı 2014 yılında MLKP'nin kuruluşunun İstanbul'daki 20. yıl etkinliğinde gördüğünü belirten Çepni, "Suriye'de faaliyet yürütürken İsyan Torhildan kod adlı Okan Altunöz de 2016 yılında örgütün dağ kadrosuna geldi. Altünöz bana en sonra Murat Çepni ile görüştüğünü ve kendisinin Suriye'ye geçme talimatını vererek dağ kadrosuna geçişini organize ettiğini söyledi. Çepni, 2016 yılında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Samsun İl Başkanı olarak görev yapıyordu" dedi.

Diyarbakır annesi: "Oğlumu Çepni dağa gönderdi"

HDP'li Murat Çepni'nin dağ kadrosuna gönderdiği belirtilen Okan Altunöz'ün ise 8 Mayıs'ta dağ kadrosunda öldüğüne dair bilgiler bulunduğu öğrenildi. Yine örgütün Suriye ve Irak'taki silahlı kadrolarında faaliyet yürüten Dilşer kod adlı Zafer Aydın'ın da örgütün kırsal kadrolarına katılımını Murat Çepni'nin organize ettiği belirtildi. Diyarbakır annelerinden Zafer Aydın'ın annesi Sabire Aydın'ın ifadesinde oğlunun dağ kadrosuna geçişini HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin organize ettiğini söylediği öğrenildi.

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